У Києві четверо осіб отруїлися газом, одна людина померла

Київ. 27 березня. УНІАН. У Шевченківському районі Києва четверо осіб отруїлися газом, одна людина померла.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Зокрема, за даними прес-служби, сьогодні близько 4-ї ранку із будинку №45 по вул. Воровського було госпіталізовано жінку та дитину, 2004 року народження, зі скаргами на погане самопочуття та запаморочення.

Під час надання невідкладної допомоги лікарями з’ясовано, що можливою причиною погіршення їхнього стану здоров’я є отруєння газом.

З метою перевірки даної інформації аварійною службою газу було проведено обстеження будинку.

О 12.00 в одній із квартир виявлено тіло померлого чоловіка, 1992 р.н., та жінку, 1991 р.н., без свідомості з ознаками сильного отруєння.

За попередніми даними, отруєння могло бути спричинено внаслідок витікання побутового газу.

На місці події працює група у складі працівників прокуратури Шевченківського району, МНС та органів внутрішніх справ.

Постачання газу до будинку припинено до встановлення всіх обставин події.

За результатами перевірки, після отримання висновків контролюючих органів, буде прийнято рішення про порушення кримінальної справи, йдеться в повідомленні прокуратури.