На Подолі визначили кращих авторів малюнків на тему безпеки дорожнього руху

Київ, 27 березня. УНІАН. У Подільському районі пройшов конкурс малюнків на тему "Моя сім’я за безпеку дорожнього руху".

Як повідомили УНІАН в Подільській РДА, кращі 17 дитячих малюнків направлені для участі в міському конкурсі, а переможці нагороджені грамотами районного управління освіти.

Конкурс малюнків був організований у лютому - березні 2012 року з метою активізації навчальної та виховної роботи з попередження дитячого дорожньо–транспортного травматизму, закріплення та розвитку знань учнів з Правил дорожнього руху, виховання культури та прищеплення дітям стійких навичок безпечної поведінки на дорогах та вулицях міста.