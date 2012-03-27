- З якими спеціалізованими навчальними закладами для інвалідів співпрацює Київський міський центр зайнятості?

Начальник відділу організації професійного навчання Київського міського центру зайнятості Тетяни Пянтак:

- Ми співпрацюємо з реабілітаційним центром для інвалідів в місті Лютіж, з реабілітаційним центром в Києві (на Оболоні). Працюємо з людьми специфічно. В Лютіжі тривалі курси навчання - до 12 місяців, до кожної людини у нас свій підхід. Якщо людина з обмеженими можливостями до нас звертається, то ми направимо її в спеціалізовані навчальні заклади і надамо необхідні послуги по безробіттю. В поточному році Київський міський центр зайнятості співпрацює з Всеукраїнським центром професійної реабілітації інвалідів, який пропонує 15 напрямків робітничих професій. Це «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних», «Касир торгівельного залу», «Бджоляр», «Соціальний робітник» та інші. Ми працюємо з Фондом інвалідів, і та купа документів, яку повинні готувати люди з особливими потребами для оформлення на роботу, що є певною проблемою для людей, вимагає саме Фонд, а не центр зайнятості. Крім цього, ми пропонуємо вакансії цим людям, узгодивши все із Фондом. У нас також є окрема база для працевлаштування інвалідів. Поки він навчається 12 місяців, ми шукаємо йому роботу...