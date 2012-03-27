Київ розпочинає підготовку до нового опалювального сезону

Київ. 27 березня. УНІАН. У столичній міськдержадміністрації готуються до закінчення опалювального сезону та вже розпочинають підготовку до нового сезону 2012-2013 років.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака, у підготовчий період відповідні служби міста замінять найбільш проблемні ділянки мереж, які під час моніторингу були виявлені фахівцями та своєчасно зафіксовані.

Значну увагу планується приділити якості проведення випробувань теплових мереж, підготовці теплоспоживаючого обладнання житлових будинків та об’єктів соціальної сфери.

Крім того, під час формування переліку об’єктів житлового фонду будуть враховані пропозиції киян та скарги мешканців, що надходили до call-центру столичної адміністрації.

О.Мазурчак зауважив, що завдяки суттєвим вкладенням у розвиток мереж, міській владі вдалося зламати тенденцію росту кількості аварій, їх поменшало вдвічі. Крім того, скоротився і час ліквідації поривів, що говорить про злагоджену співпрацю між структурними підрозділами, підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства Києва. Чиновник відзначив, що саме таку мету ставило керівництво КМДА, створюючи групу швидкого реагування на аварії під час опалювального сезону.