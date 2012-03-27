Будинок на вул. Рогозівській готовий після ремонту до заселення

Київ. 27 березня. УНІАН. Будинок №1 на вул. Рогозівській,1 у Києві, де стався торік вибух газу, готовий після проведеного ремонту до заселення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час засідання Комітету з економічних реформ, присвяченого реалізації реформ у житлово-комунальному господарстві, начальник Головного управління житлового господарства Володимир Стороженко.

“Головним управління житлового господарства забезпечено капітальний ремонт аварійного будинку по вул. Рогозівській. Ми завершили цей будинок. Ми готові до його заселення. Визначайте день, щоб ми вже заселяли туди людей”, - звернувся В.Стороженко до голови КМДА Олександра Попова, головуючого на засіданні.

“Але там є борги. Просили, щоб ми їх також профінансували”, - додав В.Стороженко.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня 2011 р. у квартирі №30 на вулиці Рогозівській, 1, у Дніпровському районі Києва стався вибух. Постраждали п’ятеро осіб.

Також внаслідок вибуху були зруйновані 5 квартир, тріщини у стінах і перекриттях з’явилися по всьому під’їзду та сусідніх квартирах. Загалом у будинку 4 під’їзди на 48 квартир. Мешканці пошкоджених квартир були відселені.

Раніше планувалося повернути мешканців у їхні квартири до кінця 2011 р.