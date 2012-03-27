На оснащення лічильниками спрямують додатково 50-60 млн.грн.

Київ. 27 березня. УНІАН. За ненадані або надані не у повній мірі комунальні послуги упродовж 2011 року киянам перераховано понад 20 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Комітету з економічних реформ, присвяченого реалізації реформ у житлово-комунальному господарстві, повідомив начальник Головного управління житлового господарства Володимир Стороженко.

“За неякісно надані житлово-комунальні послуги, відповідно до розпорядження КМДА, забезпечено умови для перерахунку жителям Києва у разі не надання, неналежного надання або надання в неповному обсязі житлово-комунальних послуг. Так, якщо за попередні роки ми перерахували мешканцям за неякісно надані послуги 50 млн. грн., то за 2011 р. – 22 млн. грн. Ми до речі вперше знайшли узгодження з “Київенерго” і повністю всі перерахунки пройшли”, - звітував керівник управління.

Головуючий на засіданні очільник КМДА Олександр Попов наголосив, що кияни повинні сплачувати виключно за реально спожиті комунальні послуги. Він дав доручення комунальним службам активізувати роботу зі встановлення лічильників у житловому фонді Києва.

«Одне з найактуальніших питань житлово-комунального господарства міста сьогодні – облік комунальних послуг, які ми надаємо киянам. На жаль, мушу констатувати, що той обсяг заходів зі встановлення пристроїв обліку, запланованих на попередній рік, не виконано. Більше того, я не бачу динамічних тенденцій у зрушенні цього питання», – підкреслив О.Попов, звертаючись до комунальників.

«До кінця поточного року необхідно обладнати будинковими та квартирними лічильниками усі будинки міста. Кияни повинні сплачувати виключно за реально спожиті послуги», – сказав він.

За словами О.Попова, з метою реалізації зазначеної програми, бюджет столиці буде скориговано, і на оснащення лічильниками житлового фонду буде додатково спрямовано 50-60 млн. грн.

За інформацією першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака, сьогодні 36% будинків міста обладнані тепловими лічильниками, та 99% – лічильниками води. Також за минулий рік було встановлено 1 тис. 100 квартирних лічильників.