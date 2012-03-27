Святошинці запрошують киян відвідати єдиний у столиці музей історії району

Київ, 27 березня. УНІАН. У Святошині діє єдиний в Києві музей історії району, розташований у Центрі позашкільної роботи "Північне сяйво".

Як повідомили УНІАН в Святошинській райдержадміністрації, загалом при закладах освіти Святошинського району діють 28 музеїв.

Всі експонати Музею історії Святошинського району розміщуються в одній кімнаті. Особливістю діяльності музею є щорічна зміна експозиції залежно від того, які цього року відзначаються ювілейні дати з історії району. Серед експонатів – археологічні знахідки району, найстаріший будинок Михайлівської Борщагівки, ХІХ ст., інші картинки, які нагадують про голодомор на території району. Нижче зображена річка Нивка, до басейну якої відноситься значна частина Святошина.

У Святошинському районі розташований авіазавод ім. Антонова. Тому серед експонатів – картини Антонова, літачок, який склеїв учень школи Святошинського району. Як відомо, саме над Святошинським районом Петро Нестеров виконав свою "мертву петлю". Тут можна побачити також магнітофони, розроблені Науково-дослідним інститутом електромеханічних приладів у Святошинському районі.

Музей працює по буднях з 14.00 до 19.00, вхід безкоштовний.

Києвознавчий університет при Центрі позашкільної роботи "Північне сяйво" (пр. Перемоги, 126, метро "Житомирська", тел. 450-06-79) запрошує перспективну молодь 11-15 років у дослідницькі групи з топонімії, історії авіації, літератури, історії Києва, історії Святошинського району столиці, архітектури, екскурсоведення та музеєзнавства.

