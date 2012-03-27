- Після закінчення школи я не вступив до вищого навчального закладу, в якому планував навчатись. Чи можу я звернутися до служби зайнятості і, щоб не витрачати даремно час, отримати якусь спеціальність?

Начальник відділу організації професійного навчання Київського міського центру зайнятості Тетяни Пянтак:

- Радила б звернутися до центру зайнятості, у нас є профорієнтатори, які допоможуть вам визначитися, ви пройдете тестування, діагностику, у нас є близько 60 робітничих напрямків. А мати робітничий напрямок – це уже якийсь початок в житті. Ми, як служба зайнятості, не даємо освіту, а даємо свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації. Робітнича професія – це не обов’язково лицювальник плиточник, це і оператори комп’ютерного набору і адміністратори… Є багато напрямків.