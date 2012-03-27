У Деснянському районі виявлені 4 артснаряди часів ВВВ

Київ. 27 березня. УНІАН. В Деснянському районі на вул. Жуковій, 33-А 26 березня було виявлено 4 артилерійські снаряди діаметром 76 мм часів ВВВ.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення відомства вивезли на полігон та знешкодили їх.

Всього з початку року на території міста вилучено та знешкоджено 28 вибухонебезпечних предметів часів ВВВ. Зокрема, артилерійські снаряди, мінометні міни, авіаційна бомба німецького виробництва, ручні гранати.