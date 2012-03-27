Видатні спортсмени отримуватимуть стипендії голови КМДА

15:24, 27 березня 2012
Київ
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Щомісяця по 1 тис. грн.

Київ. 27 березня. УНІАН. Щороку 60 видатних спортсменів столиці отримуватимуть стипендії голови Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляє прес-служба КМДА, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.На отримання такої стипендії зможуть претендувати спортсмени, які за підсумками попередніх досягнень увійшли до десятки призерів на чемпіонатах світу та шестірки у чемпіонатах Європи.

Розмір щомісячної виплати становитиме 1 тис. грн.

За дорученням О.Попова Головне управління сім’ї, молоді та спорту працює над підготовкою положення та створенням конкурсної комісії з призначення стипендій.

 

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