Легкоатлетичний манеж на Березняках відкриють до Дня Києва

Київ. 27 березня. УНІАН. В Києві на Березняках до кінця травня має запрацювати відбудований легкоатлетичний манеж поруч з озером Тельбін.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це в ефірі телеканалу "Київ" поінформував голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Манеж повністю реконструюють, а прилеглу територію озеленять та упорядкують.

«Легкоатлетичний манеж на Березняках ми введемо в експлуатацію після повної реконструкції наприкінці травня. А вже на початку квітня плануємо розпочати благоустрій території, що поряд з озером Тельбін. Там будуть облаштовані доріжки, відновлене паркове освітлення, встановлені паркові меблі. І це тільки перший етап, результати якого кияни побачать уже найближчим часом», – сказав О.Попов.

Голова КМДА запевнив, що особисто добиватиметься скасування незаконних рішень Київради про відведення землі в акваторії озера під забудову. Нині справа перебуває в суді.

«Я переконаний, що ми виграємо суд і відмінимо усі незаконні землевідведення в акваторії озера. Як це було з ділянкою, на якій розташований власне легкоатлетичний манеж. Цю територію нам вдалося відсудити, і тепер там буде прекрасний сквер», – повідомив голова КМДА.