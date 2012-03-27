- Я тривалий час (була у відпустці по догляду за дитиною) не працювала за своєю спеціальністю "бухгалтера". Чи потрібно мені підвищувати кваліфікацію, щоб приступити до роботи бухгалтером, і чи зможе служба зайнятості мені допомогти у цьому?

Начальник відділу організації професійного навчання Київського міського центру зайнятості Тетяни Пянтак:

- Звичайно, служба зможе допомогти вам. Направлення на навчання здійснюється для таких безробітних, які підлягають під категорію, ви входите в цю категорію. І ви можете пройти тримісячні курси з обліку та аудиту, або короткочасні курси… Якщо людина більше року не працювала бухгалтером, треба пройти все-таки курси трьохмісячні. Направлення на професійне навчання організовується службою зайнятості з урахуванням вимог ринку праці та перспектив розвитку регіону для безробітних, які потребують додаткових знань або навичок. Ми зможемо допомогти вам і запропонувати достойну роботу.