На Солом’янці провели оздоровчу акцію "Українці проти туберкульозу"

Київ, 27 березня. УНІАН. Солом’янська райдержадміністрація за підтримки Фундації "Громадський рух "Українці проти туберкульозу" організувала в своєму приміщенні інформаційно-просвітницький марафон.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Солом’янської РДА, захід був організований з нагоди Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

Напередодні у рамках акції серед школярів та студентів району відбувся тематичний конкурс малюнків, плакатів і рефератів. Авторів найкращих робіт грамотами та призами нагородили голова Солом’янської адміністрації Іван Сидоров та народний депутат України та голова парламентського комітету з питань науки і освіти Максим Луцький.

Перед церемонією нагородження усі бажаючі могли переглянути виставку малюнків та плакатів в холі адміністрації, оцінити креативний підхід конкурсантів до завдання та не по-дитячому глибинний аналіз цієї проблеми суспільства. Традиційно, на основі конкурсних робіт райдержадміністрація видасть просвітницьку брошуру, присвячену цій тем.

Бажаючі також могли отримати консультації з питань туберкульозу у представників Товариства Червоного хреста та волонтерів районного Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

А от під час самої церемонії нагородження для переважно юної аудиторії виступали їхні ж однолітки. Молоді борці за здоровий спосіб життя – учні гімназії біотехнологій №177 розіграли на сцені мініатюру, з якою вони перемогли на конкурсі "За здоровий спосіб життя" серед аматорських колективів шкіл району. Учні спеціалізованої школи №43 "Грааль" також виступили зі своїм музичним баченням теми оздоровлення суспільства. Окрім них, своє здоров’я та натхнення аудиторії продемонстрували і вихованці Центру дитячої та юнацької творчості та солісти ансамблю "Кияночка".

Але, безперечно, найбільш життєствердний приклад самореалізації здорової людини глядачам показали артисти театру міміки та жесту "Райдуга" Культурного Центру Українського товариства глухих, які попри деякі свої фізичні вади, влаштували справжню українську феєрію з танцями та співами за допомогою жестів.

Перед дітьми також виступив почесний гість заходу доктор медичних наук, професор Національного інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Яновського Михайло Кушко.

