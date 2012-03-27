Круглий стіл щодо збереження історичної забудови центральної частини Києва

28 березня о 15.00 відбудеться круглий стіл з теми: «Збереження історичної забудови центральної частини Києва. Проблеми та шляхи вирішення». Учасники: керівництво Головного управління охорони культурної спадщини; депутати Київради; науковці; представники громадськості. Під час засідання обговорюватимуть такі питання: збереження Пейзажної алеї як рекреаційної зони міста; реконструкція інженерних мереж та реставрація історичної забудови Андріївського узвозу; збереження історичних садиб міста. Місце проведення заходу: Головне управління охорони культурної спадщини (вул. Спаська, 12). Вхід за акредитацією.

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