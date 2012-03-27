- Чи можливо за допомогою служби зайнятості отримати рідкісну професію наприклад коваля, різника по дереву чи рятівника на воді?

Начальник відділу організації професійного навчання Київського міського центру зайнятості Тетяни Пянтак:

- Навчання за рідкісними професіями можливо пройти на базі Центрів професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Наприклад, професії "Коваль ручного кування", "Виробник художніх виробів з лози (з виготовлення меблів)" можна отримати у Рівненському центрі професійно-технічної освіти. За наші кошти направляємо людей туди, забезпечуємо проживання в гуртожитку. Все це за кошти Фонду обов’язкового соціального страхування. Наприклад, стати рятівником на воді допоможуть в Кримському центрі профтехосвіти, там готують і рятівників, і водолазів. Всі 10 центрів професійно-технічної освіти знаходяться в регіонах. Навчання також може здійснюватися в індивідуальному порядку на підприємстві.