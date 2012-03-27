Вартість будівництва метро на Троєщину - понад 11 млрд. грн.

Київ. 27 березня. УНІАН. Вартість будівництва четвертої лінії столичного метрополітену орієнтовно становить 11 млрд. 212 млн. грн., з яких на зведення першої ділянки потрібно 6 млрд. 972 млн. грн., другої – 4 млрд. 239 млн. грн.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації.

Інвестиційний проект будівництва цієї лінії метро буде винесено на перший Київський інвестиційний форум.

Як відзначає міська влада, нова лінія метрополітену є пріоритетом модернізації транспортної інфраструктури столиці до рівня міжнародних стандартів, як це заплановано ініціативою «Першокласна інфраструктура» Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Ця гілка метрополітену дасть змогу вирішити транспортну проблему для близько 500 тис. мешканців лівобережних районів Києва (Деснянського та Дніпровського). Зокрема, житлових масивів Воскресенський, Райдужний, Вигурівщина-Троєщина, а також забезпечить швидкий транспортний зв’язок цих районів із правобережною частиною міста. Лінія складатиметься з двох ділянок: ділянки від станції «Глибочицька» до станції “Райдужна” з відгалуженням у напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина і ділянки від станції «Вулиця Милославська» до станції «Проспект Ватутіна».

Передбачено, що нова лінія буде забезпечена новими комфортабельними вагонами метро та високотехнологічним устаткуванням з високим рівнем інновацій, зокрема, в плані енергозбереження. Лінія метро складатиметься із 12 станцій, пасажиропотік сягатиме 40,8 тис. осіб на годину.

Влада розраховує, що лінія, окрім того, що суттєво покращить транспортне сполучення, матиме і соціальний ефект, адже буде створено близько 2,5 тис. робочих місць.

«Ця ініціатива потребує великого обсягу інвестицій, тож було прийнято рішення запропонувати долучитися до цього проекту інвесторам на умовах державно-приватного партнерства», – заявив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Схемою співпраці передбачено, що інвестор відповідатиме за фінансування, будівництво, закупівлю обладнання та оперативне управління процесом, а міська влада – за вирішення земельних питань, надання активів, регулювання тарифів та контроль за виконанням інвестором своїх обов’язків перед громадою Києва.

Як повідомляв УНІАН, в січні голова КМДА Олександр Попов підписав розпорядження про включення проекту будівництва четвертої гілки київського метрополітену до переліку об’єктів, які потребують залучення інвестицій.

Заступник голови КМДА Р.Крамаренко в інтерв`ю газеті “Ділова столиця” поінформував, що генерального підрядчика будівництва метро на Троєщину визначать на міжнародному конкурсі. Він зазначив, що будівництво лінії метрополітену на Троєщину оцінюється у 14 млрд. грн. За його словами, «за бюджетні кошти місто будуватиме цю лінію протягом 15 років». «Якщо ж інвестори вкладуть необхідну суму зараз, ми зможемо запустити гілку вже через три роки, а потім протягом 15 років розрахуємося з партнерами», - сказав Р.Крамаренко.

Він також підтвердив, що якщо будуть вкладення від інвесторів, то цю гілку метро буде передано в концесію. «Ми плануємо створити підприємство - замовника будівництва, якому надамо землевідведення і проектну документацію. Потім сформуємо пул інвесторів для фінансування його діяльності. Після завершення будівельних робіт інвестори визначать компанію-оператора, яка опікуватиметься експлуатацією лінії, але сама лінія надійде на баланс міста», - додав заступник голови КМДА.

Водночас Р.Крамаренко підтвердив, що зараз тривають переговори з китайськими і японськими компаніями, які раніше планувалося залучити до будівництва метро на Троєщину.

В середині лютого Р.Крамаренко повідомляв, що найважливішими проектами, що будуть презентовані на інвестиційному форумі визначено будівництво четвертої лінії метрополітену в напрямку мікрорайонів "Вигурівщина-Троєщина", зведення міжнародного ділового району "Київ-Сіті", технопарку "Bionic Hill" та модернізацію мереж водопостачання і водовідведення міста ПАТ "АК "Київводоканал", що запланована в рамках програми "Питна вода міста Києва на 2011-2020 рок.