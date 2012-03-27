У Шевченківському районі готуються до благодійного екофестивалю

Київ, 27 березня. УНІАН. У Шевченківському районі готуються до проведення благодійного екофестивалю "Чарівна родина" - 2012 у рамках Х Міжнародного конкурсу-фестивалю "Чарівна свічка" під гаслом " Майбутнє планети в твоїх руках".

Про це УНІАН повідомили в Шевченківській РДА.



Екофестиваль "Чарівна родина" присвячений Дню міста Києва. Цей захід проводиться з нагоди відзначення Всесвітнього Дня Землі та Європейського Дня парків.

Мета фестивалю - об`єднати всіх жителів столиці України, у тому числі представників Культурних центрів закордонних країн, з якими спілкуються школи Шевченківського району, в єдину Чарівну родину. А також - створити атмосферу довіри між дорослими та дітьми, зберегти благоустрій дитячих парків міста Києва, визначити суспільну думку щодо екологічної ситуації в Україні та у світі в цілому, а також разом покращити навколишній світ.

Відкриття фестивалю відбудеться 2 квітня о 12.45 в Центральному будинку художника (м.Київ, Львівська площа, вул. Артема 1-5).

