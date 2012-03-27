На Андріївському узвозі припинив роботу Музей Булгакова

Київ. 27 березня. УНІАН. З сьогоднішнього дня на невизначений час припинив свою роботу Музей Михайла Булгакова на Андріївському узвозі у Києві.

Як повідомив УНІАН голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр Бригинець, про це йому розповіли працівники музею.

За його інофрмацією, київська влада не попередила музей вчасно про можливе закриття і через це зараз замовлені екскурсії, яких досить багато через шкільні канікули, доводиться скасовувати не відомо до якого періоду, адже дату, коли музей знову почне працювати влада поки не називає.

Як відзначив О.Бригинець, літературно-меморіальний музей Михайла Булгакова — будинок-музей в м. Києві, в якому письменник жив та мав свою лікарську практику. У 1989 році Київський виконком ухвалив Рішення про створення Літературно-меморіального музею Михайла Булгакова. Два роки тривали реставраційні роботи. А 15 травня 1991 р. двері музейного закладу вперше відкрилися для відвідувачів. Сучасний музейний заклад перебрав на себе і функції будинку з вул. Воздвиженської, 10 в Києві, де народився майбутній письменник, бо той вже зруйнували.