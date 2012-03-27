Сталася пожежа в приміщенні непрацюючого підприємства

Київ. 27 березня. УНІАН. Учора, 26 березня, у Києві на вул. Лісовій, 80 на території АТЗТ «Поступ» виникло займання в пічці, що розташована у приміщенні для охорони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, за декілька хвилин пожежно-рятувальні підрозділи прибули на місце і приступили до приборкання полум’я. Майже 40 хвилин знадобилося вогнеборцям, щоб повністю ліквідувати пожежу.

Вогонь встиг пошкодити вікна, двері, внутрішнє оздоблення стін. Окрім цього, згоріло та розібрано 40 кв. м покрівлі та перекриття.

Евакуація людей не проводилася, оскільки підприємство вже 2 роки не функціонує.

Внаслідок пожежі постраждалих немає. Причини та збитки з’ясовуються.