У Київ приходять інвестиції

З 29 по 30 березня в столиці України пройде Перший інвестиційний форум. Київська міська державна адміністрація спільно з Фондом "Ефективне управління" та діловим виданням Financial Times запропонують інвесторам розглянути можливість у найближчі 12 років профінансувати в Києві великомасштабні проекти. Очікується участь у форумі інвесторів, які володіють ресурсами не менш ніж в 100 млн. доларів. У тому числі і керівників 300 найбільших вітчизняних компаній.

Голова КМДА Олександр Попов переконаний, що бюджет столиці не має бути основою для втілення в життя масштабних структурних змін. "У нас дуже амбітні плани до 2025 року. Це будівництво 23 станцій метро, ​​в тому числі на Троєщину, благоустрій Дніпровських островів, модернізація транспортної інфраструктури, будівництво перехоплюючих паркінгів, реконструкція системи міського водопостачання та багато інших необхідних проектів. Моя позиція залишається незмінною – бюджет має забезпечувати соціальну підтримку мешканців і можливості для економічного зростання київських підприємств, які платять податки, – неодноразово зазначав глава столичної адміністрації. – Презентація інвестиційного потенціалу Києва дозволить залучити зовнішні кошти для втілення в життя проектів щодо розвитку міської інфраструктури".

Далекі підступи до київського форуму почалися ще під час торішніх візитів Олександра Попова за кордон. У тому числі у Францію, Японію, Німеччину, Арабські Емірати, США. Практично у всіх країнах був виявлений великий інтерес до розвитку малого і середнього бізнесу в Києві, зокрема в сфері готельних послуг та громадського харчування. Французькі підприємці зацікавилися будівництвом комплексів логістичних послуг, підземних комунікацій, а також систем регуляції транспортних потоків на в`їздах в місто.

Гарантами отримання прибутку для іноземних інвесторів виступлять держава України і столична адміністрація. Тому цілком природним буде присутність на форумі не тільки голови столичної адміністрації Олександра Попова, а й віце-прем`єра і міністра інфраструктури Бориса Колесникова, директора Європейського банку реконструкції та розвитку Андре Куусвека, а також представника найбільшого світового інвестора – компанії Horizon Capital. Що буде презентовано гостям форуму?

Найбільш масштабні проекти представляють нібито три сфери можливого застосування фінансових зусиль інвесторів: глибоку модернізацію житлово-комунального сектору, великі вливання в транспортну інфраструктуру міста і, нарешті, зведення і оснащення телекомунікаціями нового ділового центру на Лівобережжі.

Плани перебудови житлово-комунального господарства Києва передбачають, серед інших, досить амбітні проекти з глибоким змінами в системі очищення, знезараження питної води, заміну застарілої системи гарячого водопостачання. Остання програма, як зазначив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, охопить понад 2000 будинків у столиці та реконструкція пройде за чотири місяці. У цілому всі проекти, пов`язані з водопостачанням столиці, передбачають до одного мільярда євро капіталовкладень. Разом з тим, ці проекти "законсервують" вартість комунальних послуг на нинішньому рівні. Передбачено, що свої витрати інвестори покриють доходами в рамках їхньої нинішньої собівартості. Масштабні проекти зі спорудження п`яти і більше автомобільних тунелів покликані розвантажити транспортні потоки столиці. На цей момент їх реалізація без реально інвестованих коштів (а орієнтовна вартість становить понад один мільярд євро) виглядає майже фантастичною. Проект же з`єднання Правобережжя і Лівого берега ще однією лінією метро видається цілком реальним навіть для непосвячених. Хоча й тут витрати більш ніж солідні: 450 мільйонів доларів. До речі, "Четверта нитка" метро передбачає, що в одному з найбільш густонаселених районів Києва – Троєщині – будуть гармонійно взаємодіяти три види рейкового транспорту: трамвай, міська електричка і метро. І нарешті, амбітний проект "Київ-Сіті". Він передбачає розміщення в районі Осокорки-Північні, на території в 40-180 га, ділового центру, що акумулює в собі 30-80 тисяч нових робочих місць. Настільки великий діловий анклав на Лівобережжі дозволить, крім іншого, знизити навантаження на транспортні магістралі столиці, замикаючи на себе автомобільні потоки лівобережжя.

В цілому Перший інвестиційний форум покликаний перетворити напрямки Стратегії розвитку Києва до 2025 року в сферах транспорту, житлово-комунального господарства, будівництва на реальні технологічні рішення.

Дарина Миколайчук, УНІАН