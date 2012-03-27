- Де можливо ознайомитися з повним переліком навчальних закладів та професій, за якими пропонує навчання служба зайнятості? Хто і як визначає, яким саме професіями та спеціальностями навчати безробітних, підвищувати їх кваліфікацію?

Начальник відділу організації професійного навчання Київського міського центру зайнятості Тетяни Пянтак:

- З повним переліком можна ознайомитися як в районних центрах зайнятості столиці (їх 10), так і на сайті Київського міського центру зайнятості.

Нашу діяльність ми визначаємо самі, аналізуємо базу вакансій, форму №3-ПН. Є конкурсний відбір навчальних закладів, є тендерні процедури… Більше 20-ти навчальних закладів цього року взяли участь у конкурсі. Робітничі напрямки: столяри, плиточники, кухарі і т. д. Ми готуємося до Євро-2012, де потрібні будуть бармени і адміністратори, які володіють англійською мовою. До кожної групи у нас свій підхід. Коли ми оголошуємо конкурсний відбір, то направляємо запрошення для навчальних закладів до участі в тендері, розміщуємо оголошення на інтернет-сайтах. Перш за все, ми звертаємо увагу на найкращі навчальні плани і погоджуємо ті пропозиції, які задовольняють безробітних, роботодавців і нас.