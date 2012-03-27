У суботу в Олександрівській лікарні - «День здоров‘я»

Київ. 27 березня. УНІАН. 31 березня 2012 року в Олександрівській клінічній лікарні Києва з 09.00 до 15.00 відбудеться благодійна акція «День здоров‘я». Про це повідомила муніципальна газета «Хрещатик» з посиланням на ГУ охорони здоров‘я.

У цей день можна буде потрапити на консультативний прийом до висококваліфікованих фахівців – завідуючих та співробітники кафедр, завідуючі відділень та лікарів з вищою кваліфікаційною: кардіологів, ревматологів, офтальмологів, хірургів, гінекологів, неврологів, дерматологів, нейрохірургів. Судинних хірургів, ендокринологів, сурдологів, інфекціоністів, психіатрів, наркологів та гастроентерологів.

Відвідувачі матимуть можливість зробити цифрове флюорографічне обстеження органів грудної порожнини, мікроальбумінурію сечі та пройти (за необхідності) подальше лікування у відділеннях Олександрівської клінічної лікарні.

31 березня у корпусі №2 о 12.00 відбудеться лекція лікаря-ендокринолога для відвідувачів на тему: «Цукровий діабет.Мистецтво управління та лікування».

З 26 березня в лікарні працюють телефони гарячої лінії: 255-14-73 та 234-73-64.