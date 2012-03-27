Попов подарував театралам квартири

09:40, 27 березня 2012
Київ
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З нагоди Міжнародного дня театру 

Київ. 27 березня. УНІАН. В  театрі імені Івана Франка відбулися урочистості з відзначення ювілейної 20-ї  театральної премії «Київська пектораль», в ході яких  голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов подарував театралам квартири.

Як інформує ICTV, служителям Мельпомени влада ви ділила три квартири.

 Кращих акторів та режисерів-сценографів  цьогоріч визначили в 14 номінаціях премії «Київська пектораль». Лідером став Театр на Подолі, який отримав 6 премій.

О.Попов пообіцяв до кінця року добудувати приміщення театру на Подолі, що на Андріївському узвозі. 

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