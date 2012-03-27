Амбулаторії сімейної медицини оснастять аналізаторами

Київ. 27 березня. УНІАН. До кінця поточного року міська влада має намір оснастити аналізаторами всі 99 амбулаторій сімейної медицини, які на сьогоднішній день функціонують в столиці.

Як пише муніципальна газета «Хрещатик», про це розповів начальник ГУ охорони здоров`я КМДА Віталій Мохорєв.

«Це питання має вирішуватися системно. У кожній амбулаторії повинен бути мінімальний перелік лабораторних досліджень, який повинен там виконуватися. Для цього необхідний звичайний аналізатор. Не потрібен якийсь ускладнений аналізатор, розрахований на 50 і більше параметрів. Потрібен звичайний аналізатор, який буде аналізувати 20, максимум 25, параметрів крові», - підкреслив він.

В.Мохорєв впевнений, що решту аналізів, якщо вони будуть потрібні, можна виконувати вже в спеціалізованих лабораторних центрах, яких повинно бути в Києві три.

«Тому на цей рік ми поставили собі завдання, відповідні кошти передбачити нашим кошторисом, щоб оснастити наші амбулаторії, які ми вже відкрили, сучасним і в достатній кількості обладнанням, і в тому числі, аналізаторами. Я сподіваюся, десь під кінець року всі амбулаторії повинні бути оснащені », - сказав керівник управління.

За словами В.Мохорєва, всього на програму оснащення центрів первинної допомоги, в тому числі амбулаторій сімейної медицини, виділено 47 млн. грн.

«Це достатня цифра, щоб оснастити відповідним чином наші амбулаторії, а також створити автоматизоване робоче місце сімейного лікаря. Без відповідної системи автоматизації сімейний лікар працювати не може, він не може витрачати час на паперову роботу. Він повинен мати ноутбук або звичайний комп`ютер, там, де повинен бути прописаний повністю в електронному варіанті весь реєстр наших пацієнтів і все, що з цим пов`язано », - підсумував начальник главку.