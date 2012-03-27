У своєму авто згорів чоловік

Київ. 27 березня. УНІАН. У автомобілі Daewoo Lanos, який на дорозі потрапив у ДТП, загинув чоловік.

Як інформує прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, 26 березня о пів на першу годину ночі на вул. Бориспільській, 12, в Дарницькому районі не розминулися двоє автомобілів – Daewoo Lanos та МАЗ. В Daewoo Lanos загорівся моторний відсік. На момент загоряння водій був затиснутий і вибратися з автівки не зміг, через що загинув.

Вилучити його рятувальникам вдалося за допомогою гідро інструменту.

Тієї ж ночі в Києві згоріло кафе.

За інформацією столичного ГУ МНС, о третій годині ночі в 1-поверховій металевій будівлі кафе на вул. Бабушкіній, 25, виникла пожежа. Загоряння помітив охоронець парку «Нивки» і викликав на допомогу рятувальників.

Сильний вітер сприяв розповсюдженню вогню. Повністю ліквідувати пожежу вдалося о четвертій годині ночі. Згоріло та пошкоджено 150 кв. м покрівлі, меблі та особисті речі.

Фахівці наразі з’ясовують причину пожежі та підраховують збитки.