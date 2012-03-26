Попов привітав військовослужбовців з професійним святом

Київ. 26 березня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов привітав військовослужбовців та ветеранів внутрішніх військ з професійним святом.

Текст привітання розміщено на офіційному порталі київської влади.

«Щороку, 26 березня, в день прийняття Верховною Радою закону «Про внутрішні війська МВС України», ми віддаємо шану подвигові мужніх чоловіків та жінок, які стоять на сторожі спокою та правопорядку у нашій державі, борються зі злочинністю, охороняють особливо важливі об’єкти. Ми вклоняємося звитязі та самопожертві ветеранів внутрішніх військ, які не раз берегли нас від небезпеки силових конфліктів та збройних сутичок», - зазначив О.Попов.

Він побажав міцного здоров’я, сили духу, звитяги та мужності у щоденній нелегкій військовій службі , а також панування злагоди, добра та достатка у родинах військовослужбовців.