Київ. 26 березня. УНІАН. 31 березня у столиці проведуть масштабну толоку в рамках акції «За чисте довкілля».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, передбачається, що до толоки долучаться, перш за все, працівники комунальних служб, працівники підприємств, установ та організацій, а також кияни.

Відповідальні за організацію та проведення заходу покладено на районні держадміністрації.

Влада міста запрошуємо небайдужих городян долучитися до акції. Інформацію щодо місць проведення заходів із прибирання можна дізнатися в районних відділах контролю за благоустроєм за номерами: Голосіївський (259-85-97), Дарницький (564-91-81), Деснянський (547-36-83), Дніпровський (573-21-07), Оболонський (419-61-22), Печерський (285-03-20), Подільський (425-41-43), Святошинський (452-64-78), Солом’янський (207-09-43) та Шевченківський район (235-90-59).