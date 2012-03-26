Презентація системи роботи Школи повного дня

27 березня о 10.00 за підтримки Головного управління освіти та науки КМДА у гімназії біотехнологій №177 Солом’янського району відбудеться зустріч делегації освітян Житомирської області зі столичними педагогами. Зустріч відбудеться у рамках програми співпраці столичних навчальних закладів з освітніми установами інших регіонів України.

Колектив гімназії презентує колегам систему роботи навчального закладу – школи повного дня. В рамках візиту відбудеться обмін думками та вивчення досвіду розвитку освіти в Україні.

Місце проведення: вул. Курська, 12. Потрібна акредитація.