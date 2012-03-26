Роботу столичних таксі перевірить КМДА

Київ. 26 березня. УНІАН. У столиці створена робоча група з упорядкування перевезень пасажирів на таксі.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, відповідне озпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Згідно з документом, робочу групу очолив начальник Головного управління транспорту та зв’язку Євген Водовозов. Також до групи увійшли представники структурних підрозділів КМДА, члени Громадської ради, керівництво профспілки та власники і директори служб таксі міста.

Серед основних завдань робочої групи – перевірка дотримання законодавства при наданні послуг із перевезення пасажирів на таксі, забезпечення належного реагування на факти правопорушень при наданні зазначених послуг.

Нагадаємо, голова КМДА неодноразово підкреслював, що таксомоторні перевезення у Києві повинні відповідати найвищому рівню якості обслуговування пасажирів, мати єдині правила роботи для перевізників, стандарт технічного стану та зовнішнього вигляду

автомобілів, тарифної політики, екологічної безпеки та контролю за дотриманням цих правил.

«Нам потрібно відпрацювати власний стандарт приватних перевезень для Києва. Таксі повинне бути передусім безпечним та зручним, ми маємо встановити правила для водіїв щодо їхньої кваліфікації та стану здоров’я», – зазначав О.Попов.