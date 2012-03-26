У Голосіївському районі за неналежне утримання територій до відповідальності притягнуто 15 осіб

Київ, 26 березня. УНІАН. У Голосіївському районі протягом першого тижня двомісячника з благоустрою за неналежне утримання балансових територій надано 22 приписи на усунення виявленого недоліку та притягнуто до адміністративної відповідальності 15 осіб.

Про це УНІАН повідомили в Голосіївській райдержадміністрації.

Зокрема, комунальні служби за допомогою мешканців району очищали підвали, горища, дитячі майданчики тощо. Для вивезення навалів сміття з території приватного сектору забезпечено надання підприємствами 3 вантажних автомобіля, вивезено 56 куб. м. сміття.

