Концепцію муніципальної міліції влада готує представити у квітні

Київ. 26 березня. УНІАН. Концепцію муніципальної міліції влада Києва у квітні планує обоговорити з Міністерством внутрішніх справ та Кабінетом міністрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про хід реалізації ідеї створення муніципальної міліції йшлося під час спілкування голови КМДА Олександра Попова із солдатами та офіцерами військової частини № 3001 Північного територіального командування МВС України.

О.Попов висловив переконання, що створення у столиці власної міліції не лише суттєво знизить навантаження на правоохоронні органи, але й дозволить значно покращити рівень правопорядку.

За його словами, саме столична муніципальна міліція може стати пілотним проектом, котрий згодом може поширитися всіма великими містами України.

«Проект на етапі розробки концепції. У квітні ми плануємо детально обговорити її з Міністерством внутрішніх справ та з Кабінетом міністрів. Безумовно, нам спільно із правоохоронцями потрібно буде чітко визначити перелік тих функцій, які виконуватиме майбутня муніципальна міліція. Світова практика демонструє ефективність розподілу функцій правоохоронців на загальнодержавні та місцеві», – сказав О.Попов.

Серед повноважень, якими планується наділити муніципальну міліцію, голова КМДА назвав: патрулювання, охорону зон відпочинку, наведення ладу з паркуванням у столиці, контроль за дотриманням правил дорожнього руху та інші.

Як повідомляв УНІАН, О.Попов раніше заявляв, що столиця повинна мати право на створення власних правоохоронних підрозділів. За його словами, КМДА підтримує створення муніципальної міліції, оскільки це суттєво покращило б правопорядок у місті.