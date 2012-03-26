Борг з відшкодування ПДВ перед підприємствами скоротився в 4,8 рази

Київ. 26 березня. УНІАН. Борг з відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) перед столичними підприємствами на 1 січня 2012 року склав 1,7 млрд. грн., скоротившись за 2011 рік в 4,8 рази.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) в м. Київ.

Згідно з повідомленням, протягом 2008-2010 рр. заборгованість постійно збільшувалася, і на початок 2011 р. вона досягла 8,2 млрд. грн.

У столичній податковій службі також нагадали, що за підсумками 2011 року обсяг відшкодування ПДВ в Києві склав 6,3 млрд. грн, зокрема в автоматичному режимі - 455 млн. грн.