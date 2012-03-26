Прокуратура виявила незаконне використання коштів у сфері освіти

Київ. 26 березня. УНІАН. У Києві впродовж 2011-2012 років за результатами прокурорських перевірок виявлено факти незаконного використання бюджетних коштів у сфері освіти на загальну суму понад 21 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, відомство проводить перевірки з питань додержання вимог законодавства щодо реалізації державних програм у галузі освіти, цільового використання бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію цих програм, закупівлі товарів і послуг для дитячих закладів за бюджетні кошти.

Встановлено, що, незважаючи вимогу законодавства, згідно з якою постачальники послуг з організації харчування дітей звільняються від сплати ПДВ, службові особи Дніпровського управління продовжують безпідставно завищувати вартість послуг з організації харчування на суму податку на додану вартість, що призводить до незаконного використання бюджетних коштів. Виявлено факти, коли всупереч вимог законодавства, без проведення тендеру, укладаються договори про закупівлю за бюджетні кошти продуктів харчування за значно завищеними цінами.

Внаслідок неправомірних дій посадових осіб управлінь освіти Дніпровського та Святошинського районів бюджету Києва завдано збитків у розмірі більш ніж 431 тис. грн. За цими фактами прокуратура міста порушила дві кримінальні справи.

Також виявлено непоодинокі випадки, коли посадові особи райдержадміністрацій допускають зловживання з метою привласнення бюджетних коштів, виділених на розвиток мережі закладів освіти, зокрема на їх реконструкцію, будівництво та покращення матеріально-технічної бази. Як приклад, внаслідок незаконних дій службових осіб управління капітального будівництва Святошинської РДА на рахунки трьох будівельних компаній безпідставно, тобто за роботи, які не виконувалися, було перераховано понад 7,8 млн. грн., виділених з бюджету на реконструкцію та будівництво прибудови до середньої загальноосвітньої школи по вулиці Львівській. За вказаним фактом прокуратурою району порушено кримінальну справу.

Враховуючи, що факти незаконного використання виділених на галузь освіти бюджетних коштів досить поширені та з метою посилення контролю й вжиття управлінських рішень, спрямованих на попередження злочинів у бюджетній сфері, прокуратура внесла подання голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову.