- Нещодавно мерія оголосила інвестиційний конкурс на право розміщення туристичних інформаційних центрів. Якими ці центри будуть і в чому там інтерес інвесторів?

Начальник Головного управління КМДА з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012 Тетяна Слишик:

- У зоні, обмеженою площею Перемоги, Поштовою площею, Києво-Печерською лаврою та Центральним автовокзалом, інвестори зможуть встановити 23 намети площею від 4 до 18 кв. м. В них можна буде безкоштовно отримати довідкову інформацію, презентаційні матеріали, замовити таксі або авіаквиток. Щоб проект окупався, власникам наметів дозволять торгувати квитками на культурні події, SIM-картами, сувенірами і продавати екскурсійні послуги.

Ми підготували фан-гайд по Києву на п`яти мовах: по тисячі примірників українською, німецькою, французькою та шведською і дві тисячі англійською мовою. В цей довідник включили інформацію про столицю, її видатних городян, у тому числі про спортсменів, а також список одинадцяти культурних пам`яток, які ми рекомендуємо відвідати: Маріїнський палац, Будинок з химерами, Андріївський узвіз, філармонія, "Мистецький арсенал" тощо. Крім гайда, будуть поширюватися кишенькові карти двох видів. На одній з них надрукована схема центральних вулиць, план фан-зони та секторів НСК "Олімпійський", на іншій - карта центру Києва та інформація про культурні пам`ятки.