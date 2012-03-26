Німецькі експерти радять замінити 60% тепломереж у Києві

Київ. 26 березня. УНІАН. Німецькі експерти рекомендують замінити близько 60% трубопроводів у Києві з поступовою відмовою від центральних теплових пунктів (ЦТП) і встановленням індивідуальних (ІТП). При цьому будинки повинні бути обладнані приладами обліку тепла.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Київенерго», посилаючись на висновки компанії ECHI (Energieconsulting Heidelberg International, Німеччина), яка виконала технічний аудит столичних теплових мереж на замовлення столичної енергокомапнії.

На думку експертів, експлуатація теплового господарства Києва без суттєвих змін призведе до погіршення послуг, що надаються споживачам, і збільшення втрат тепла.

Орієнтовні витрати на реалізацію проекту – 10,1 млрд. грн. Результатом цих капіталовкладень стане покращення надійності теплопостачання міста та економічний ефект і для «Київенерго», і для споживачів.

«Висновок незалежних експертів підтверджує єдиний правильний шлях розвитку міської системи теплопостачання – інвестувати у її модернізацію. Це мільярди гривень, які без навантаження на міський бюджет можна залучити тільки в рамках державно-приватного партнерства. Втрата часу в даному випадку призведе до незворотних процесів руйнування системи теплопостачання Києва, загрози безпеці киян, зростання витрат на постачання тепла і втрати його якості», – вважає генеральний директор ПАТ «Київенерго» Олександр Фоменко.

Як зазначають в енергокомпанії, у 2011 році ПАТ «Київенерго» та ECHI домовилися про проведення технічного аудиту тепломереж Києва. Мета аудиту – визначити інвестиційні пріоритети модернізації теплосистеми столиці.