У Київському метрополітені проведуть День відкритих дверей
16:11, 26 березня 2012Київ
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Київ. 26 березня. УНІАН. КП «Київський метрополітен» запрошує киян на День відкритих дверей, який відбудеться 30 березня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відвідувачам запропонують бліц-презентацію діяльності метро, екскурсію підземними об’єктами станцій, а також відповіді на усі питання щодо роботи метрополітену.
Взяти участь в акції запрошуються усі бажаючі віком від 18 років.
Попередня реєстрація проводиться 28 та 29 березня за телефонами: 238-44-25 і 238-54-68.
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