У Березняках буде створено Вербовий гай

Київ, 26 березня. УНІАН. У мікрорайоні Березняки Дніпровського району столиці створюватиметься парк "Вербовий гай".

Про це УНІАН повідомили в Дніпровській райдержадміністрації.

У парку планується зробити вербову променаду з лавами, побудувати велосипедні доріжки, майданчик для скейт-борду, майданчики для відпочинку дорослих та окремо для дітей дошкільного віку, декілька оглядових майданчиків. Прикрасять парк та нададуть йому унікальності, звичайно, верби – другого такого вербового парку, стверджують фахівці, немає ніде в світі.

Крім цього пропонується розбити численні клумби, фонтани (один із них – на воді, зі сходинками-лавочками). Загалом же парк має бути панорамний, адже навпроти нього – чудовий краєвид правого берега Дніпра із золотими банями Києво-Печерської Лаври. А ще задумана незвичайна ротонда зі спеціальним мощенням та візерунками на ній. Обов’язково буде упорядкована пляжна зона, побудовані туалети тощо.

Запропоновано також встановити у "Вербовому гаю" скульптуру відомого українського кіноактора, кінорежисера, сценариста Івана Миколайчука, улюбленим місцем якого був саме цей куточок Києва.

Довідка УНІАН. Цього року в Дніпровському районі Києва реконструюють парк на Дніпровській набережній та бульвар Давидова. Такі заходи покликані покращити благоустрой міста та створити більше зон відпочинку для киян. Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

Замовником реконструкції об’єктів визначено управління житлово-комунального господарства Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Управління має забезпечити розробку і затвердження проектно-кошторисної документації, визначити на конкурсних засадах генеральні проектну та підрядну організації для виконання робіт із реконструкції. Фінансування здійснюватиметься у межах показників Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2012 рік.