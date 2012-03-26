Кличко поскаржився лідеру ЄНП

Брюссель. 26 березня. УНІАН. Лідер партії УДАР Віталій Кличко повідомив президенту Європейської народної партії Вільфреду Мартенсу під час сьогоднішньої зустрічі у Брюсселі про складну ситуацію з виборами мера Києва.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, В.Кличко, зокрема, назвав “дивним і неприпустимим” той факт, що вже два роки столицею України керує не обраний мер, який взагалі не з’являється на роботі, а призначена “зверху” людина.

“Така ситуація є руйнацією місцевого самоврядування”, - сказав він.

При цьому В.Кличко зауважив, що зараз ніхто в Україні не знає, коли відбудуться вибори мера Києва.

Лідер УДАРу зазначив, що існують побоювання стосовно намірів влади призначити вибори Київського міського голови на ту дату, яка буде вигідною для перемоги провладного кандидата.

Частиною маніпуляційних технологій В.Кличко назвав спроби влади призначити вибори міського голови на липень, коли активна частина виборців перебуватие у відпустках.

“Це - намагання штучно занизити явку виборців, відсікти від виборів молодь, працівників офісів і бюджетних установ, які у цей час будуть поза містом”, - наголосив він, зазначивши, що таким чином влада зробить ставку на пенсіонерів.

В.Кличко також висловився за запровадження двохтурової системи виборів міських та сільських голів в Україні.