Перший Київський інвестиційний форум відвідають учасники з 15 країн

Київ. 26 березня. УНІАН. Перший Київський інвестиційний форум відвідають учасники не менш як з 15 країн світу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, свою участь уже підтвердили близько 300 представників ділових кіл із США, Канади, Великої Британії, Італії, Австрії, Китаю, Індії, Люксембургу, Чехії, Угорщини, Казахстану, Катару, Республіки Кіпр, Росії та України.

Серед учасників форуму – інвестори, керівники фінансових компаній, представники фондів прямих інвестицій, інвестиційних і комерційних банків, консалтингові та юридичні компанії, представники центральної та міської влади.

«Київ – це європейське місто з високим інвестиційним потенціалом. Але, незважаючи на вигідне географічне положення, потужні ресурси і трудовий потенціал залишається поза увагою інвесторів. Тому мета форуму – відкрити Київ інвесторам, презентувати інвестиційні можливості та готовність стати надійним партнером заради розвитку та реалізації завдань Стратегії розвитку Києва до 2025 року”, - підкреслив заступник голови КМДА Руслан Крамаренко.

Він додав, що така широка географія учасників свідчить про високий інтерес до Києва серед іноземних бізнес-кіл.

Як повідомляв УНІАН, програмою форуму передбачено презентацію якірних проектів і проектів у чотирьох галузевих секціях: «Першокласна інфраструктура у сфері транспорту та ЖКГ», «Інновації в сфері ІТ», «Центри ділової і туристичної інфраструктури», «Дозвілля та здоров’я киян».

Заплановано, що форум стане щорічною подією – днем відкритих дверей для налагодження взаємовигідного партнерства між Києвом та інвесторами, діалоговим майданчиком для спільної реалізації завдань Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Наприкінці минулого тижня голова КМДА Олександр Попов повідомив, що на форум підготовлено проектів на загальну суму 15 млрд. доларів.