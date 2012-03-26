Мандрівник має намір прожити три дні без їжі та теплого одягу

Київ. 26 березня. УНІАН. 18-річний мандрівник Артем Сугонякін має намір прожити три дні на острові Тризубий (офіційна назва - Лопухуватий), що знаходиться в межах столиці біля парку Дружби Народів на річці Десенка, без їжі та теплого одягу.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні А.Сугонякін вирушив на острів у супроводі двох чоловіків: організатора заходу Юрія Сороки, який представляє Всесвітній рух «Еко-культура» і є представником еко-культурної школи «Ковчег», та Андрія Шаповала, який також представляє екологічну організацію Екологічний рух «За затишну землю».

Про це учасники експерименту повідомили журналістам на брифінгу на Майдані Незалежності, звідки учасники експерименту вирушили на острів. Мета заходу - підготовка молодого мандрівника до трирічної навколосвітньої подорожі з екологічною місією, старт якої заплановано на липень 2012 року. В цій подорожі А.Сугонякін має відвідати 33 країни та встановити там, як символ єдності людей та культур, прапори еко-культури. Пересуватиметься він від країни до країни попутнім транспортом: автомобілі, кораблі, поїзди та літаки, а ночуватиме у членів товариства Всесвітнього руху «Еко-культура», Служби безкоштовного проживання Pasporta Servo, товариства Hospitality Club.

Після брифінгу А.Сугонякін роздягнувся до шортів і футболки і залишився в кедах, у такому одязі він у найближчі три дні житиме за будь-яких погодних умов. З особистих речей юнак матиме лише ніж та сірники. За словами учасника експерименту, щоб зігрітися, він займатиметься фізичними вправами та спробує розвести багаття, щоб прогріти землю, на якій спатиме, але таким чином, щоб не завдати шкоди природі.

А.Сугонякін зазначив, що має досвід подорожей в екстремальних умовах й давно загартовується. Він вже подорожував у гори Криму, Кавказу, Алтаю, а також у лісостеповою зоною України і Центральної Росії, на озерах Нижегородської області та на острів Ольхон на Байкалі. Сам юнак мешкає у місті Кременчук Полтавської області.

А.Сугонякін заявив, що своїм експериментом хоче привернути увагу громадськості до необхідності дбайливого ставлення до природних ресурсів та пропаганди еко-культури.