- Чому на вулицях Києва досі немає адресних табличок, покажчиків вулиць та інформаційних стендів на іноземних мовах, адже їх збиралися встановити ще два роки тому?

Начальник Головного управління КМДА з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Євро-2012 Тетяна Слишик:

- Поспішати з розміщенням інформаційних конструкцій для іноземних туристів не було сенсу, оскільки обсяг робіт з їх монтажу невеликий. Важливіше було ретельно визначити їх зовнішній вигляд, узгодити його з дизайнерами, містобудівниками та громадськістю, адже після закінчення чемпіонату вся ця туристична інформація залишиться на вулицях. Тому спочатку ми замовили розробку дизайну стендів з картами прилеглих кварталів і покажчиків з назвами вулиць і пам`ятників культури, в 2011 році поставили зразки двох стендів на Михайлівській і Софійській площах і двох покажчиків на Софіївській площі і біля станції метро "Театральна".

Потім збирали пропозиції щодо покращення зовнішнього вигляду цих об`єктів, але в результаті зупинилися на початковому дизайні. У найближчі дні буде оприлюднено розпорядження КМДА, після якого ми почнемо виготовлення і монтаж цих конструкцій. На це з бюджету міста виділено 1,9 млн. грн. Всього в центрі буде встановлено 50 стендів і 50 покажчиків, вся інформація на яких буде продубльована латиницею. Ще 20 табличок з картами ми розмістимо близько основних театрів і музеїв, на зупинках громадського транспорту.