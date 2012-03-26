У держвласність повернуто приміщення училища будівництва

Київ. 26 березня. УНІАН. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 14 березня 2012 року задоволено скаргу прокуратури Печерського району міста Києва та скасовано рішення Господарського суду столиці від 16 грудня 2011 року щодо повернення до державної власності частини нежитлових приміщень державного навчального закладу “Київське регіональне вище професійне училище будівництва” загальною площею майже 200 м2.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, вказані приміщення незаконно використовувало одне з ТОВ.