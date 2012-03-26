Засідання Комітету з економічних реформ КМДА

27 березня о 9.00 під головуванням Олександра Попова відбудеться засідання Комітету з економічних реформ Київської міської державної адміністрації. Під час засідання розглядатиметься питання про хід реалізації реформ у сфері житлово-комунального господарства: підсумки 2011 року та завдання на 2012 рік.

Доповідачі: Олександр Мазурчак – перший заступник голови КМДА; Володимир Стороженко – начальник ГУ житлового господарства; Сергій Мрига – заступник начальника ГУ комунального господарства; Олександр Малихін – заступник голови Шевченківської РДА.

Місце проведення заходу: Колонна зала КМДА (вул. Хрещатик, 36, ІІ поверх). Вхід за акредитацією.