У ЦВК не бачать проблем у проведенні виборів у Києві влітку

Київ. 26 березня. УНІАН. Перший заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера не бачить проблем у проведенні виборів у столиці напередодні парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам у Києві.

«Я не вважаю, що це якимось чином може впливати на перебіг виборчого процесу», - зауважив він.

А.Магера наголосив, що місцеві вибори можуть проводитись як окремо, так і одночасно з парламентськими. За його словами, все залежатиме від рішення Верховної Ради України.

Перший заступник голови ЦВК зауважив, що є певні організаційні особливості проведення місцевих виборів, і тому в проведені одночасних виборів з парламентськими є як позитивні, так і негативні моменти. Серед позитиву А.Магера назвав економію бюджетних коштів.

«Комісії, у разі одночасних виборів, є спільними, разом з тим тут є і певний негатив, наприклад, члени ТВК, не можуть бути членами окружних комісій… Тут є плюси і мінуси, і доведеться обирати саме з цих міркувань», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, вибори народних депутатів України мають відбутися в останню неділю жовтня 2012 року.

Рішення щодо виборів місцевої влади у Києві парламент поки не ухвалив, хоча повноваження діючого мера Леоніда Черновецького завершуються у травні поточного року. 23 березня голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що вибори мера Києва обов’язково відбудуться цього року, і не виключив, що це буде у липні або серпні.