За підозрою у педофілії затримано трьох чоловіків

Київ. 26 березня. УНІАН. У Києві співробітниками міліції за підозрою у скоєнні розпусних дій щодо неповнолітніх затримано трьох чоловіків, серед яких відомий український акордеоніст.

Як повідомила УНІАН прес-офіцер Шевченківського райуправління міліції Наталія Калиновська, користуючись своєю популярністю акордеоніст, ім’я якого в міліції не уточнюють, входив у довіру до неповнолітніх, після чого разом з двома своїми приятелями у себе вдома скоював розпусні дії стосовно дітей.

У даний час проти затриманих порушено кримінальну справу за ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо неповнолітніх) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу.