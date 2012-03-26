Міліція розслідує напад на співзасновника інтернет-газети

Київ. 26 березня. УНІАН. Порушено кримінальну справу за фактом нападу у Києві на співзасновника інтернет-газети «Дорожній контроль».

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в м. Києві, 24 березня о 13.00 до чергової частини Деснянського райуправління столичної міліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення від лікаря про те, що до лікарні швидкої медчної допомоги було доставлено побитого чоловіка 1986 року народження.

Попередньо встановлено, що потерпілий є співзасновником інтернет-газети „Дорожній контроль”. З його слів стало відомо, що цього ж дня близько 11.00, коли він підійшов до власного автомобіля, на нього напали двоє невідомих, силоміць затягли до салона автомобіля „Джип Гранд Черокі”, у якому сиділи ще двоє незнайомців, вивезли за межі Києва та побили.

Чоловіка, який лежав на дорозі, помітили велосипедисти, які проїжджали неподалік, і викликали швидку медичну допомогу.

Під час спілкування з правоохоронцями потерпілий розповів, що нападники відібрали в нього також і деякі особисті речі.

Слідчим відділом Деснянського райуправління за фактом вчиненого злочину порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 186.

Працівниками столичної міліції проводиться низка оперативно-пошукових заходів щодо встановлення обставин цієї події та затримання зловмисників.