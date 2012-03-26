На Оболоні проводиться безкоштовна вакцинація тварин проти сказу

Київ, 26 березня. УНІАН. На Оболоні з метою профілактики сказу проводиться безкоштовна вакцинація тварин.

Про це УНІАН повідомили в Оболонській райдержадміністрації.

Вакцинація проводиться цілодобово та безкоштовно в державній ветеринарній клініці по вул. П. Дегтяренка, 3. Також звертається увага на те, що щеплення тварин проти сказу повинно проводиться щорічно.

В РДА також підкреслили, що станом на 26 березня в районі не виявлено жодного випадку сказу.