На Оболоні проводиться безкоштовна вакцинація тварин проти сказу
14:00, 26 березня 2012Київ
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Вакцинація проводиться цілодобово в державній ветеринарній клініці по вул. П. Дегтяренка, 3.
На Оболоні проводиться безкоштовна вакцинація тварин проти сказу
Київ, 26 березня. УНІАН. На Оболоні з метою профілактики сказу проводиться безкоштовна вакцинація тварин.
Про це УНІАН повідомили в Оболонській райдержадміністрації.
Вакцинація проводиться цілодобово та безкоштовно в державній ветеринарній клініці по вул. П. Дегтяренка, 3. Також звертається увага на те, що щеплення тварин проти сказу повинно проводиться щорічно.
В РДА також підкреслили, що станом на 26 березня в районі не виявлено жодного випадку сказу.
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