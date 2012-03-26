Затримано за хабар заступника командира військової частини

Київ. 26 березня. УНІАН. Військовою прокуратурою Центрального регіону України порушено кримінальну справу щодо заступника командира з тилу дислокованої у Києві військової частини майора.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України, встановлено, що майор отримав хабар за приховування виявленої у військовій частині нестачі матеріальних засобів на суму понад 118 тис. грн.

Під час отримання другої частини хабара майор був затриманий у службовому приміщенні штабу. Правоохоронці вилучили в нього 900 доларів.

Кримінальну справу було порушено за матеріалами Головного управління МВС України у Києві за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу.

Майора затримано. Свою провину він визнав повністю.