У столиці триває операція "Залізничний переїзд"

У Києві по 20 квітня триватиме операція "Залізничний переїзд"

Київ, 26 березня. УНІАН. Державтоінспекція Києва по 20 квітня проводить комплекс профілактичних заходів під умовною назвою "Залізничний переїзд".

Про це УНІАН повідомили у відділі ДАІ Подільського РУ ГУМВС України в Києві.

Метою даних заходів є контроль щодо недопущення порушень вимог чинного законодавства, в частині утримання та облаштування залізничних переїздів, а саме усунення недоліків в утриманні залізничних переїздів, контроль за справністю технічних засобів регулювання дорожнього руху на залізничних переїздах, а також дотримання учасниками дорожнього руху правил проїду залізничних переїздів.

