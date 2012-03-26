На Великдень громадський транспорт працюватиме на годину довше

Київ. 26 березня. УНІАН. На Великдень у Києві громадський транспорт працюватиме на годину довше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, для забезпечення належних пасажирських перевезень під час святкування Великодня, буде змінено режим роботи Київського метрополітену: у ніч з 14 на 15 квітня роботу метро буде продовжено на одну годину. Вранці 15 квітня станції метро відкриються для пасажирів на одну годину раніше.

Також на одну годину буде подовжено роботу наземного громадського транспорту. 15 квітня автобуси, тролейбуси та трамваї вийдуть на маршрути на годину раніше – з 5.00.

Крім того, 15 квітня, після завершення церковних обрядів, з 5.00 до 10.00 буде збільшено кількість рухомого складу на маршрутах усіх видів громадського транспорту, які пролягають біля місць проведення богослужінь.